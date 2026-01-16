Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Bakan Uraloğlu'nun, "Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum" dediği anlar kameraya yansıdı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.

"YAYINI DURDURURSAK MEMNUN OLURUM"

TGRT Haber mikrofonlarına konuşan Uraloğlu, muhabirin sorusunda cevap veremedi ve yayının kesilmesini rica etti. Muhabir sorusunu bitirdiği anda Bakan Uraloğlu, "Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum" dedi.

O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
