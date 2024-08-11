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Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın! SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın mı çıktı, patladı mı?

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Zaporijya Nükleer Santral patlaması son dakika haberleri gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali patlaması son durum nedir, yangın söndürüldü mü?

Zaporijya Nükleer Santral patlaması! Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali patlaması son durum nedir, yangın söndürüldü mü? Detaylar...

UKRAYNA ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ YANGINI

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'da yangın çıktı. Ukrayna ordusunun top atışlarıyla yaptığı saldırı sonucu nükleer tesisin soğutma sisteminde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın! SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın mı çıktı, patladı mı?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı. Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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