Ufuk Bayraktar gözaltına mı alındı? Ufuk Bayraktar mekan mı bastı?

"Ufuk Bayraktar mekan mı bastı?" ve "Ufuk Bayraktar haraç mı istedi?" soruları sosyal medyada gündem olurken, olayla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Son olarak "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminde rol alan ve Ezel dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar, şimdi bambaşka bir olayla konuşuluyor. İddiaya göre, Bayraktar bir restorandan haftalık para talep etti ve işletmeciyi açıkça tehdit etti. Peki, Ufuk Bayraktar gözaltına mı alındı? İşte detaylar...

UFUK BAYRAKTAR GÖZALTINA MI ALINDI?

İddiaya göre Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz hafta 5 kişiyle birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki bir restorana gitti. Burada işletmeciye "Haftalık 25 bin TL vereceksin" diyerek tehditler savurdu. Olayın ardından birkaç gün sonra mekana tekrar giden Bayraktar'ın, bu kez talebini 10 bin TL'ye düşürdüğü öne sürüldü.

Görüntülerde ünlü oyuncunun "Seni vuracağım" diyerek bağırdığı net bir şekilde duyuluyor. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki topladı.

UFUK BAYRAKTAR MEKAN MI BASTI?

İddialar ve görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 43 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar'ı gözaltına aldı. Emniyet birimlerinden edinilen bilgilere göre Bayraktar'ın işlemleri hala devam ediyor.

Bayraktar'ın geçmişte de benzer bir olayla gündeme geldiği biliniyor. 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldığı ve sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı.