Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın bölücü terör örgütünün ateşi sonucundan şehit olduğunu duyurdu. Ufuk Akıncı kimdir? Şehit İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT İS.ASB.ÜÇVŞ. UFUK AKINCI KİMDİR?

Açıklamada Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL: AİLESİNE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Ufuk Akıncı hakkında kamuoyuna açıklanan bilgiler şu şekildedir:

Rütbesi: İs.Asb.Üçvş. (İstihkam Astsubay Üstçavuş)

Görev Yeri: Pençe-Kaplan operasyon bölgesi

Şehitlik Tarihi: 23 Ocak 2025

Durumu: Taciz ateşi sonucu ağır yaralanmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.