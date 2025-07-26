Uçuşa geçti! İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların yolcu rekoru

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Günlük yolcu sayısında tarihi bir rekor!

Dün, iGA İstanbul Havalimanı'nda 271.836 yolcuya ev sahipliği yaparak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştık. Ülkemizi global havacılık sektöründe ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.

Dünyanın global aktarma merkezi olmaktan onur duyuyoruz."