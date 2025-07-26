Uçuşa geçti! İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların yolcu rekoru
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attığını duyurdu. İGA'nın belirttiği gibi, havalimanı bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu başarı, ülkemizi küresel havacılıkta ön plana çıkarmakta ve büyük bir gurur kaynağı olmuştur.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Günlük yolcu sayısında tarihi bir rekor!
Dün, iGA İstanbul Havalimanı'nda 271.836 yolcuya ev sahipliği yaparak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştık. Ülkemizi global havacılık sektöründe ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.
Dünyanın global aktarma merkezi olmaktan onur duyuyoruz."