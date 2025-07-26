Uçuşa geçti! İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların yolcu rekoru

Uçuşa geçti! İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların yolcu rekoru
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attığını duyurdu. İGA'nın belirttiği gibi, havalimanı bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu başarı, ülkemizi küresel havacılıkta ön plana çıkarmakta ve büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı belirtildi.

Uçuşa geçti! İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların yolcu rekoru

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Günlük yolcu sayısında tarihi bir rekor!

Dün, iGA İstanbul Havalimanı'nda 271.836 yolcuya ev sahipliği yaparak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştık. Ülkemizi global havacılık sektöründe ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.

Dünyanın global aktarma merkezi olmaktan onur duyuyoruz."

Haberler.com / Selcan Tüten - Ulaşım
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDemir Acer:

bir zamanlar chp nin en fazla karsi ciktigi ve tas koydugu projelerden bir tanesi, anket olmus chp yine yuzde doksan sekiz oy alacakmis

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Haber YorumlarıEbu Saad:

İstanbullular her gün biraz daha zehirleniyor ne güzel. İstanbul'a en büyük ihaneti şehrin kapasitesinden fazla büyütenler yaptı. Her şeyin hesabı verilecek.

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