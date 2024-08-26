Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları, eğitim yılı başında oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılamak amacıyla Temmuz ve Ağustos aylarında alınmaktadır. Başvuruların tüm eğitim yılı boyunca devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, başvuru tarihleri ilçelere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, adayların bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuru tarihlerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 5 Eylül 2024 17.00'a kadar yapılacak. Başvurular, her alanda birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır.