MEB'in 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve şartları gündemde. Yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak ve bazı illerde başvurular açıldı. Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alarak okullarda görevlendirilecek, kontenjanlar ise ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. Ücretli öğretmenlik ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?2025-2026 Ücretli öğretmenlik tarihi, şartları neler?

2025-2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında müdürlüğe bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme başvurularının 7 Temmuz 2025 tarihinde başladığını duyurdu. Başvurular 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvuru tarihlerinin ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre değişiklik gösterebileceği belirtilirken, adayların ilgili müdürlüklerle iletişime geçmeleri tavsiye edildi. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme modülünün 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacağını duyurdu. Müdürlüğün açıklamasında, önceki başvuruların geçerli sayılmayacağı ve yeni başvuruların belirtilen tarihten itibaren kabul edileceği bildirildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet platformu ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecine dair güncel bilgilere ulaşmak için adayların ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

2025-2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI