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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu şartları neler?

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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2024? Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu merak konusu oldu. Ücretli öğretmenlik için gereken belgeler ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları her yıl belirli dönemlerde açılıyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi duyuruları ve il milli eğitim müdürlüklerinin açıklamaları ile belirleniyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sayfasında yer alan ön başvuru formu doldurularak yapılıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel olarak aranan şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

6. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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