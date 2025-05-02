Uçaktayken deprem olursa ne olur? Uçakta deprem hissedilir mi?
Uçaktayken deprem olursa ne olur? Bu soru, özellikle sismik açıdan aktif bölgelerde uçuş yapan yolcuların zaman zaman aklını kurcalayabiliyor. Yeryüzünde hissedilen güçlü sarsıntılar sırasında havadaki uçaklar ne kadar güvende? Uçaktayken deprem hissedilir mi, uçağa bir zarar verir mi?
Uçaktayken deprem olursa ne olur? sorusu, doğal afetlerin hava ulaşımı üzerindeki etkileri açısından önemli bir merak konusudur. Hem yolcular hem de pilotlar için güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu havacılık sistemlerinde, depremler gibi yer kabuğu olaylarının etkisi ne kadar hissedilir? İşte tüm merak edilenler…