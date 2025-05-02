Uçaktayken deprem olursa ne olur? Uçakta deprem hissedilir mi?

Uçaktayken deprem olursa ne olur? sorusu, doğal afetlerin hava ulaşımı üzerindeki etkileri açısından önemli bir merak konusudur. Hem yolcular hem de pilotlar için güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu havacılık sistemlerinde, depremler gibi yer kabuğu olaylarının etkisi ne kadar hissedilir? İşte tüm merak edilenler…

UÇAKTAYKEN DEPREM OLURSA NE OLUR?

Uçaktayken deprem olmaz ya da hissedilmez. Çünkü depremler, yeryüzünde meydana gelen sismik dalgalarla yayılır ve bu dalgaların etkisi yerle sınırlıdır. Uçaklar ise genellikle deniz seviyesinden 10 bin metre (yaklaşık 33 bin feet) yüksekte, yani troposferin üst katmanlarında seyreder. Bu irtifada sismik dalgaların fiziksel etkisi yoktur.

UÇAKTA DEPREM HİSSEDİLİR Mİ?

Uçuş esnasında deprem yaşanması uçak için tehlike oluşturmaz. Uçuş sistemleri, depremlerden etkilenmez çünkü bu sistemler hava durumu, rüzgâr, sıcaklık ve manyetik alan gibi atmosferik faktörlere göre çalışır.