Uçak filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? Uçak filmi konusu, oyuncuları ve Uçak özeti!

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UÇAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 25 Ocak 2023 (Fransa)

Yönetmeni: Jean-François Richet

Plane, Charles Cumming ve J. P. Davis'in senaryosundan Jean-François Richet tarafından yönetilen, 2023 yapımı bir Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Filmin başrollerinde Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An ve Tony Goldwyn yer alıyor

skoçyalı eski bir RAF pilotu olan ticari pilot Brodie Torrance, Trailblazer Airlines'ın 119 sefer sayılı uçuşunu 14 yolcu ve üç kabin ekibi üyesiyle Singapur'dan Tokyo üzerinden Honolulu'ya uçuruyor . Yolcular arasında, Kanada'ya giderken bir RCMP/GRC memurunun eşlik ettiği kaçak cinayet zanlısı Louis Gaspare de bulunuyor. Üstlerinden birinin talimatıyla Brodie, Güney Çin Denizi boyunca kestirmeden gider , ancak bir yıldırım çarpması uçağın aviyoniklerini patlatır ve türbülans sırasında bir uçuş görevlisi ile RCMP memuru öldürülür. Filipinler'deki Jolo adası olduğu ortaya çıkan toprak bir şeride acil iniş yapıyorlar .

New York City'de Trailblazer'ın yönetim kurulu, kriz yöneticileri Scarsdale'i arar. Yetkililer isyancıların kontrolündeki adaya asker göndermek istemediği için yolcuları kurtarmak için özel bir askeri birlik gönderir . Brodie, Louis'le birlikte yardım istemek için ormana gider. Terk edilmiş bir depoda Brodie, amirlerini ve kızını arayıp konumlarını bildirmek için telefonunu çeker. Başarılı olur ancak öldürdüğü bir asi tarafından saldırıya uğrar. Louis ayrıca binadaki diğer isyancıları da öldürür. İsyancılar tarafından fidye videoları çekmek ve uçağa geri dönmek için kullanılan bir siteyle karşılaşırlar, ancak kaçmaya çalışan bir çifti öldüren ve güvenliği sağlamak amacıyla hayatta kalan yolcuları ve mürettebatı rehin alan isyancı lider Datu Junmar tarafından buraya kadar dövülürler. ailelerinden yüklü miktarda fidye.

Grup ayrıldıktan sonra Brodie ve Louis, kalan isyancıları alt eder ve onları inlerinin yerini açıklamaya zorlar. Brodie ayrılmadan önce kurtarma ekiplerine durum hakkında bilgi veren bir not bırakır. Asilerin saklandığı yerde Brodie ve Louis, gardiyanları öldürür ve yolcuları ve mürettebatı gizlice bir otobüse bindirir. Brodie isyancıların dikkatini dağıtmak için geride kalmaya karar verir. İdam edilmek üzereyken kurtarma ekibi gelir ve Junmar'ın adamlarına ağır kayıplar verir. Kurtarma ekibi Brodie'ye, havayolunun kendilerini adadan çıkarmak için 24 saat daha resmi bir ekip gönderemeyeceğini ve adadan çıkış için pazarlık yapmak için yeterli yedek paraları olmadığını söyler. Brodie kurtarma ekibine başka bir planı olduğunu söyler.

Uçağa geri döndüğümüzde Brodie ve yardımcı pilotu Samuel Dele, uçağı ateşlemeyi ve kalkış için herkesi içeri toplamayı başarır. Scarsdale'in grubu, ateş gücünü artırmak için bir Barrett M82 anti-malzeme tüfeği kurar ve Louis ile birlikte Junmar'ın adamlarıyla savaşır. Louis, Junmar'ın güçlerinin dikkatini dağıtmak ve Scarsdale'in ekibinin uçağa binmesine izin vermek için geride kalmayı seçerek Junmar'ın ve bir teröristin uçağı RPG ile havaya uçurma girişimini engeller ve yanında getirdiği bir çanta dolusu fidye parasıyla ormana kaçar. paralı askerler. Öfkelenen ve çaresiz kalan Junmar, uçağı yok etmek için son bir çabayla başka bir RPG kullanmaya çalışır ve Brodie'yi bu sefer omzundan tekrar yaralar. Ancak Brodie (yaralarına rağmen) uçağı tam gaz çalıştırarak güvenli bir şekilde havalanmasını sağlar ve Junmar'ı tekerleklerin altında ezerek onu öldürür.

Uçak uzun bir yolculuk yapamayacak kadar hasarlı ve yakıtı çok az, ancak Brodie uçağı komşu dost Siasi adasına indirmeyi başarır . Adanın kurtarma ekibi yolcular ve mürettebatla ilgilenirken Brodie, kızını arayarak eve geleceğini söyler.

UÇAK FİLMİ OYUNCULARI

• Gerard Butler , eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu olan ve Trailblazer Airlines'ın ticari pilotu olan Brodie Torrance rolünde

• Mike Colter , cinayet suçlamasıyla Toronto, Kanada'ya iade edilen eski bir GCP Fransız Yabancı Lejyonu yolcusu olan Louis Gaspare rolünde

• Kurtarma çalışmalarına liderlik eden eski bir Özel Kuvvetler subayı olan Scarsdale rolünde Tony Goldwyn

• Yoson An , Torrance'ın yardımcı pilotu Samuel Dele rolünde

• Evan Dane Taylor , Jolo'da yerel bir savaş ağası ve terörist lider olan Datu Junmar rolünde

• Paul Ben-Victor , havayolunun sahibi Terry Hampton rolünde

• Daniella Pineda , uçuş takipçisi Bonnie Lane rolünde

• Lilly Krug , sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip bir yolcu olan Brie Taylor rolünde

• Kelly Gale , İsveçli bir yolcu ve Brie'nin arkadaşı ve refakatçisi Katie Dhar rolünde

• Joey Slotnick , asabi bir işadamı ve yolculardan biri olan Matt Sinclair rolünde

• Remi Adeleke, Scarsdale tarafından kiralanan ve yolcuları kurtarmak için gönderilen özel bir askeri birliğin saha komutanı Shellback rolünde

• Claro de los Reyes, Junmar'ın sağ kolu Hajan rolünde

• Haleigh Hekking, Brodie'nin kızı Daniela rolünde

• Otis Winston, Louis'in iadesinden sorumlu RCMP memuru olarak