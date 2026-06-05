Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu

Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya’yı aynı sahnede buluşturan özel gece, tarihi Palais Niederösterreich’te sanat ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini ağırladı.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası platformlarda güçlü bir anlatımla temsil etmek amacıyla; Melec Çakmak ve Umut Çakmak ev sahipliğinde, Melec Çakmak, Monik İpekel ve Murat Aygen tarafından projelendirilen Cultura Collective, sanat, müzik, gastronomi ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında bir araya getirdi.

Viyana’nın tarihi yapılarından Palais Niederösterreich’te gerçekleşen organizasyonda; Türkiye’den sanatçılar İsmail Acar, Azize Ceyhun ve Efe Işıldaksoy ile Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi eserleriyle yer aldı.

Gecenin müzik bölümünde ise uluslararası sanatçı Abuzar Manafzade, Türk, Azerbaycan ve Avusturya müziklerinden oluşan özel repertuvarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Üç ülkenin kültürel mirasını aynı sahnede buluşturan performans, geceye damga vurdu.

GASTRONOMİ DE KÜLTÜREL BİR ANLATIYA DÖNÜŞTÜ

Etkinliğin gastronomi bölümünde, Gault Millau Şapka ödüllü Executive Chef Demir Babalı tarafından hazırlanan özel menü büyük beğeni topladı. Türk, Azerbaycan ve Avusturya mutfağından seçkin tatların sunulduğu gecede; mutfakların tarihsel gelişimleri ve kültürel kökenleri de davetlilere özel sunumlarla aktarıldı.

Avusturya’nın önemli mimarlarından Marius Moser ise Palais Niederösterreich’in tarihi ve Viyana’nın kültürel mirası içerisindeki yerini anlattığı konuşmasıyla geceye farklı bir perspektif kattı.

TÜRKİYE'DEN SEÇKİN İSİMLER KATILDI

Largus Capital Partners katkılarıyla düzenlenen ve sunuculuğunu Eser Akbaba’nın üstlendiği geceye; Türkiye ve Avusturya’dan sanat, iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Katılımcılar arasında; milletvekili Serkan Bayram, Feryal Gülman, Ali Kösedağ, Neşe Gönül, Erol Gönül, Jale Öztarhan, Nilgün Çarmıklı, Merih Turanlı, Yasmin Gülman, Leyla Arvas ve Sevim Aydın gibi önemli isimler yer aldı.