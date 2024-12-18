Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur?

Üç aylarda oruç tutulur mu? 2025 yılı üç aylar, 1 Ocak itibariyle başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemde ibadet etmek ve oruç tutmak faziletli kabul edilir ve büyük sevap kazandırır. Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Üç ayların başlangıcı orucu nasıl tutulur? Detaylar haberimizdedir…

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları, İslam'da mübarek kabul edilen aylardır. Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı başladığında şu duayı yapmıştır: "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Hadis kaynaklarına göre, Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ve Şaban aylarında diğer aylara göre daha fazla nâfile oruç tutmuş, ancak Ramazan dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmemiştir (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]).

Dolayısıyla, Receb ve Şaban aylarının tamamını oruçlu geçirmek dinî bir zorunluluk değildir. Ancak kişi, sağlığı elverdiği ve gücü yettiği ölçüde bu aylarda istediği kadar nâfile oruç tutabilir.