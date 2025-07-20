Tyt puanı ile tercih edilebilecek programlar genellikle ön lisans düzeyindeki bölümlerden oluşuyor. Üniversite tercih döneminde doğru bilgiyle hareket etmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle TYT puanıyla hangi bölümlere gidilir sorusunun yanıtı, sadece bölümleri değil, bu bölümlerin gelecekteki iş imkanlarını da kapsıyor. Peki, TYT puanıyla hangi bölümlere gidilir? 2 yıllık bölümler hangileri? İşte detaylar...

TYT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLERE GİDİLİR?

TYT puanı, yalnızca 2 yıllık (ön lisans) programlar için değil, bazı özel yetenek bölümleri için de temel başvuru kriteridir. Ancak çoğu aday için TYT puanı doğrudan 2 yıllık bölümlere geçiş imkânı sunar. ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan tüm 2 yıllık bölümler, TYT puanıyla öğrenci alır. İşte en çok tercih edilen 2 yıllık bölümler:

İlk ve Acil Yardım

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Çocuk Gelişimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Elektronörofizyoloji

Fizyoterapi

Grafik Tasarımı

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mekatronik

Elektrik, Elektronik Teknolojisi

2 YILLIK BÖLÜMLER KAÇ PUAN?

Bu bölümler, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde TYT puanı ile tercih edilebilir. Genellikle 150 baraj puanı geçen adaylar tercih yapma hakkına sahiptir. Ancak daha popüler programlar için 180 – 220 ve üzeri puanlar gerekebilir.