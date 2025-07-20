TYT puanıyla hangi bölümlere gidilir? 2 yıllık bölümler hangileri?
Üniversiteye geçişte ilk adım olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), milyonlarca öğrencinin kaderini belirliyor. Özellikle sınavdan sonra en çok sorulan soruların başında "TYT puanıyla hangi bölümlere gidilir?" ve "2 yıllık bölümler hangileri?" geliyor.
Tyt puanı ile tercih edilebilecek programlar genellikle ön lisans düzeyindeki bölümlerden oluşuyor. Üniversite tercih döneminde doğru bilgiyle hareket etmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle TYT puanıyla hangi bölümlere gidilir sorusunun yanıtı, sadece bölümleri değil, bu bölümlerin gelecekteki iş imkanlarını da kapsıyor. Peki, TYT puanıyla hangi bölümlere gidilir? 2 yıllık bölümler hangileri? İşte detaylar...
TYT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLERE GİDİLİR?
TYT puanı, yalnızca 2 yıllık (ön lisans) programlar için değil, bazı özel yetenek bölümleri için de temel başvuru kriteridir. Ancak çoğu aday için TYT puanı doğrudan 2 yıllık bölümlere geçiş imkânı sunar. ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan tüm 2 yıllık bölümler, TYT puanıyla öğrenci alır. İşte en çok tercih edilen 2 yıllık bölümler:
- İlk ve Acil Yardım
- Anestezi
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Bilgisayar Programcılığı
- Adalet
- Çocuk Gelişimi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Elektronörofizyoloji
- Fizyoterapi
- Grafik Tasarımı
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Mekatronik
- Elektrik, Elektronik Teknolojisi
2 YILLIK BÖLÜMLER KAÇ PUAN?
Bu bölümler, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde TYT puanı ile tercih edilebilir. Genellikle 150 baraj puanı geçen adaylar tercih yapma hakkına sahiptir. Ancak daha popüler programlar için 180 – 220 ve üzeri puanlar gerekebilir.