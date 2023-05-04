Twitter'da bazı kullanıcılara gri tik verilmesinin ardından vatandaşlar Twitter gri tik nedir? Twitter gri tik kimlere verilir, ne anlama geliyor? Gri tik nasıl alınır? Merak etmekteler.

Twitter gri tik nedir? Twitter'da bazı kullanıcılara gri tik verilmesinin ardından vatandaşlar Twitter gri tik nedir? Twitter gri tik kimlere verilir, ne anlama geliyor? Gri tik nasıl alınır? Merak etmekteler. İşte gri tik anlamı!

TWİTTER GRİ TİK NE ANLAMA GELİYOR?

Gri onay işareti, bir hesabın bir devlet/çok taraflı kuruluşu veya bir devlet/çok taraflı yetkiliyi temsil ettiğini gösterir. Ücretsiz bir gri onay işareti almak için uygunluk kriterleri aşağıda listelenmiştir. Ek devlet hesapları ve çok taraflı hesaplar, Doğrulanmış Kuruluşlar aracılığıyla gri onay işaretleri alabilir.

Ulusal düzeyde uygun devlet kuruluşları şunları içerebilir: Ana yürütme ofisi hesapları, belirli politika alanlarını denetleyen ajans hesapları, ana elçilik ve konsolosluk hesapları ve parlamento veya eşdeğer kurumsal ve komite hesapları. Eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde uygun devlet kuruluşları şunları içerir: Kriz müdahalesi, kamu güvenliği, yasa uygulama ve düzenleme konularını denetleyen ana yönetici ofisi hesapları ve ana kurum hesapları.

Uygun hükümet kişileri şunları içerebilir: Devlet başkanları (cumhurbaşkanları, hükümdarlar ve başbakanlar), devlet başkan yardımcıları (cumhurbaşkanı yardımcıları, başbakan yardımcıları), ulusal düzeydeki kabine üyeleri veya eşdeğeri, yürütme organının ana resmi sözcüsü veya eşdeğeri, ve uluslarüstü veya ulusal kongre, parlamento veya eşdeğerinin tüm odalarının bireysel üyeleri.

Uygun çok taraflı kuruluşlar şunları içerebilir: ana merkez düzeyinde, bölgesel düzeyde ve ülke düzeyinde kurumsal hesaplar. Uygun çok taraflı kişiler şunları içerir: Çok taraflı kuruluşun başkanı ve başkan yardımcısı veya eşdeğeri.

Twitter gri tik için Twitter tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Bu hesap, bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğu için onaylı."