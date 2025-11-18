Twitter çöktü mü? X çöktü mü? X'te sorun mu var, neden girilmiyor?

X (eski adıyla Twitter), 2025 yılından itibaren zaman zaman küresel kesintilerle gündeme geliyor. Kullanıcılar bazen akış yenilenememesi, DM (özel mesaj) sorunları, giriş hataları gibi problemlerle karşılaşabiliyor. Bu da "Twitter çöktü mü?", "X çöktü mü?", "X'te neden sorun var?" veya "X'e neden giremiyorum?" gibi soruların sıkça sorulmasına yol açıyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

1. SON KESİNTİLER VE RAPORLANAN ARIZALAR

2025 yılında kullanıcılar farklı tarihlerde X'te erişim sorunları bildirdi. Özellikle bazı günlerde binlerce kullanıcı akış yenilenmemesi ve bildirim eksiklikleri gibi sorunlar yaşadı.

2. NEDENLER: SİBER SALDIRI MI, TEKNİK ARIZA MI?

Elon Musk, bazı kesintilerin koordineli siber saldırılardan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Bazı teknik raporlar, kesintilerin veri merkezi sorunlarından kaynaklandığını belirtti.

Özellikle veri merkezi arızaları kullanıcıların giriş yapmasını, mesajlaşmayı ve bildirimleri etkileyebiliyor.

Bu veriler doğrultusunda, "Twitter çöktü mü?" sorusuna kısa yanıt şu: Evet, özellikle 2025'te farklı zamanlarda ciddi kesintiler yaşandı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

X, 2025'te birden fazla kritik kesinti yaşadı. Bazı günlerde on binlerce kullanıcı, giriş ve mesajlaşma sorunları bildirdi. Veri merkezi arızaları, X'in temel sistemlerini etkileyerek kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiledi. Analistler, kesintilerin altyapısal zayıflıklardan kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

Bu bilgiler ışığında, "X çöktü mü?" sorusuna net bir şekilde: Evet — zaman zaman X platformu ciddi arızalar ve kesintiler yaşıyor diyebiliriz.

X'TE SORUN MU VAR?

1. ARIZA BELİRTİLERİ VE KAPSAMI

Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlar şunları içeriyor:

Akış yenilenmiyor / gönderiler görünmüyor.

Bildirimler gelmiyor ya da çok gecikmeli geliyor.

DM (özel mesaj) gönderilemiyor ya da alınamıyor.

Giriş / oturum açma hatası ("Something went wrong" gibi mesajlar alınıyor).

Zaman zaman site tamamen erişilemez hâle geliyor.

2. ARIZANIN KAYNAĞINA DAİR İHTİMALLER

İçsel altyapı sorunu: Veri merkezi arızaları, X'in temel sistemlerini etkileyebilir.

Siber tehdit: Bazı kesintiler koordineli siber saldırılar ile ilişkilendiriliyor.

Yapısal zorluklar: İşten çıkarmalar, mali kısıtlamalar veya bakım eksikliği gibi faktörler, altyapı sağlamlığını zayıflatabilir.

Yerel ağ sorunları: Kullanıcının internet bağlantısı, cihazı veya yerel ağ altyapısı da problem yaratıyor olabilir.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcıların "X'e neden giremiyorum?" sorusuna dair olası senaryolar:

Platform arızası: Veri merkezi problemleri veya kesintiler erişimi engelleyebilir.

Ağ bağlantısı: Wi-Fi veya mobil veri bağlantısındaki sorunlar erişimi etkileyebilir.

Uygulama hatası: Uygulamanın eski sürümü, önbellek sorunları veya cihaz uyumsuzlukları oturum açma problemlerine yol açabilir.

Giriş engeli / oturum kilitlenmesi: Şüpheli oturum tespitinde geçici engellemeler görülebilir.

Bölgesel kısıtlamalar: Bazı ülkelerde yasal veya teknik nedenlerle platform erişimi kısıtlanabilir.