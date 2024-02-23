Üye Girişi
Haberler

Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı?

Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın platformu Kick'e erişim engeli getirilmişti. Şimdi ise Twitch'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı. Peki, Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı?

Canlı yayın platformları arasında gösterilen Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildiği iddia edildi. Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı?

TWİTCH KAPATILDI MI?

Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.

Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi. Konuyla alakalı BTK'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.

Twitch hakkında gelen hata bildirimleri:

Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı?downdetector

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Oyun 3.Sayfa Gündem Teknoloji Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Çorum adayı kim? 2024 İYİ Parti Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Çanakkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samsunspor Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Bursa adayı kim? 2024 İYİ Parti Bursa Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği? Twitch neden açılmıyor, erişim engeli mi var, sorun mu var? Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 23 Şubat GÜNÜN MAÇLARI İYİ Parti Burdur adayı kim? 2024 İYİ Parti Burdur Belediye Başkan adayı Namık Kemal Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bolu adayı kim? 2024 İYİ Parti Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bitlis adayı kim? 2024 İYİ Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Bingöl adayı kim? 2024 İYİ Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kimdir? Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Kara Ağaç Destanı gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 1. bölüm TRT 1 HD izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title