TV8 halka arz ne zaman? TV8 ne zaman borsaya girecek?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak hisse satışı yöntemlerini içeren halka arz sürecini başlatmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Halka arz planı kapsamında şirketin mevcut ödenmiş sermayesi yükseltilecek, ayrıca Acun Medya Holding sahip olduğu payların bir bölümünü yatırımcılara arz edecek.

HALKA ARZ BAŞVURUSU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak pay satışı yöntemlerini içeren halka arz sürecini başlatmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Planlanan halka arz kapsamında, hem şirketin çıkarılmış sermayesinin yükseltilmesi hem de Acun Medya Holding'in sahip olduğu paylardan belirli bir bölümünün satışa çıkarılması öngörülüyor.

HALKA ARZIN KAPSAMI VE PAY MİKTARI

Şirket tarafından toplam 35 milyon adet payın yatırımcılara sunulması hedefleniyor. Halka arz işlemi; 3.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, çıkarılmış sermayenin mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 150.000.000 TL'den 171.000.000 TL'ye yükseltilmesi yolu ile yapılacak. Bu kapsamda şirket sermayesine 21.000.000 TL tutarında nakit karşılığı artış gerçekleştirilecek.

ORTAK SATIŞ DETAYLARI

Sermaye artırımına ek olarak, Acun Medya Holding'in şirkette sahip olduğu paylardan 14.000.000 TL nominal değerli, 14.000.000 adet hissenin de ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi planlanıyor. Böylece toplam halka arz edilecek nominal değer 35 milyon TL olacak.

SPK BAŞVURUSU VE SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Şirket, halka arz edilecek toplam 35.000.000 adet paya ilişkin taslak izahnamenin onaylanması amacıyla 14 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı. Halka arz sürecine dair yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Osman DEMİR
