Türkiye televizyon dünyasında sabah kuşağı sarsıldı! İzleyicilerin yakından takip ettiği İsmail Küçükkaya'nın "YeniGün" programı, ani bir kararla yayından kaldırıldı. Peki, TV100 İsmail Küçükkaya'nın programını neden kaldırdı? İsmail Küçükkaya TV100'den ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya ve YeniGün programına dair detaylar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA TV100 NEDEN YOK?

TV100, Türkiye televizyon dünyasında son dönemde sürpriz bir karar aldı. Kanal yönetimi, sabah kuşağında yayınlanan iki programı yayından kaldırdı. Bunlardan biri, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "YeniGün" programıydı. Küçükkaya'nın programının aniden sona ermesi, medya çevrelerinde ve izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Kanal tarafından yapılan açıklamada, Küçükkaya'nın yanı sıra Ebru Baki'nin sunduğu "Para Manşet" programının da sona erdiği bildirildi. Ancak işin perde arkasında, yalnızca reyting veya yayın akışı nedenleri değil, yönetim ile yaşanan fikir ayrılıklarının etkili olduğu iddiaları gündeme geldi.

TV100, İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN PROGRAMINI NEDEN KALDIRDI?

İddialara göre, İsmail Küçükkaya'nın programı "YeniGün", yayın sırasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubu paylaşmasıyla tartışmalara yol açtı. Bu paylaşım, kanal yönetiminde bir kriz yaşanmasına neden oldu.

Bunun yanı sıra, Medyascope'un haberine göre Küçükkaya'nın tv100'e geçişi sonrası programın beklenen reytingi yakalayamaması da yayından kaldırılma sürecini hızlandıran faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ebru Baki'nin programının sona ermesinde de benzer reyting ve yönetim kaynaklı sebepler öne çıkıyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

İsmail Küçükkaya, Türk televizyonlarının tanınmış yüzlerinden biri olarak birçok kanalda görev yaptı. Halk TV'den ayrıldıktan sonra 29 Eylül 2025'te tv100'e transfer oldu ve ilk programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuk olarak katıldı.

Küçükkaya, kariyerinde köklü gazetecilik tecrübelerini farklı kanallarda sergileyerek geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Bu süreçte, siyasi ve ekonomik gündemi yakından takip eden haberciliğiyle tanındı.