TV YAYIN AKIŞI 9 AĞUSTOS: Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? Bu akşam TV'de neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, NOW

9 Ağustos tarihli TV yayın akışı açıklandı. Bugün televizyonlarda hangi programlar var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, NOW ve diğer kanalların yayın akışları hakkında bilgi edinin. İzlemek istediğiniz programları kaçırmamak için yayın akışını takip edin. TV YAYIN AKIŞI 9 AĞUSTOS: Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? Bu akşam TV'de neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, NOW

9 AĞUSTOS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

22:30 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)

00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

02:15 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)

03:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)

21:55 Kim Milyoner Olmak İster?

00:15 Keşisen Dünyalar (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

22:45 Password

22:30 Yerli Dizi

23:30 Mega Boa Yılanı (Yabancı Sinema)

01:30 Gelinim Mutfakta

04:00 Ya Çok Seversen

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

14:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Garip (Yerli Sinema)

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Garip (Yerli Sinema)

01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

00:45 İstanbullu Gelin

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Şehirden Uzakta

09:30 Kara Ağaç Destanı

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mumya (Yabancı Sinema)

22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:40 Mumya (Yabancı Sinema)

02:30 Seksenler

03:40 Gönül Dağı