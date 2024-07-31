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TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

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31 Temmuz tarihli TV yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Bugün hangi diziler var ve 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı da belirlendi.

Bu akşam hangi diziler var ve 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 31 Temmuz 2024 Çarşamba TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 31 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 31 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Yeşil Yol

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Turnike

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Salako

TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

  • 10.00 - Şevkat Yerimdar
  • 13.00 - Kiraz Mevsimi
  • 16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - 4N1K 2
  • 22.15 - AROG
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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