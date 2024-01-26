TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

26 Ocak 2024 Cuma gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Ocak 2024 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

08:00 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13: 00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Tv ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 İncir Ağacı

06:30 Benim Adım Melek

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:55 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

01:00 Büyük Gözler

02:50 Benim Adım Melek

04:15 Diriliş Ertuğrul

TV 8 YAYIN AKIŞI