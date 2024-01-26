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TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

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26 Ocak tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlarda hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte bugün televizyonda neler olacağına dair detaylar. 26 Ocak'ta Tv yayın akışında neler var? 26 Ocak 2024 Cuma günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1'de diziler ve filmler izleyicisiyle buluşuyor. Bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, 26 Ocak 2024 Cuma akşamı dizileri!

26 Ocak 2024 Cuma gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Ocak 2024 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Küçük Ağa
  • 08:00 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13: 00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Tv ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Ana Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını
  • 20:00 Yalı Çapkını
  • 00:15 Ömer
  • 03:00 Kiralık Aşk
  • 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 Atv Ana Haber
  • 20:00 Ateş Kuşları
  • 00:20 Kuruluş Osman
  • 03:20 Mutfak Bahane
  • 05:20 Yeter

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:15 İncir Ağacı
  • 06:30 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç
  • 14:55 Diriliş Ertuğrul
  • 17:45 Lingo
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Tehlikeli Yürüyüş
  • 01:00 Büyük Gözler
  • 02:50 Benim Adım Melek
  • 04:15 Diriliş Ertuğrul

TV 8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
  • 20:00 Aşka Düşman
  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 05:30 Dizi
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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