1 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
1 Şubat TV yayın akışında neler var? 1 Şubat Perşembe günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1'de diziler ve filmler izleyicisiyle buluşuyor. Bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, 1 Şubat 2024 perşembe günü dizi ve programları!
1 Şubat 2024 Perşembe gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Şubat 2024 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 22:30 Kara
- 01:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:30 Sandık Kokusu
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:50 Mutfak Bahane
- 05:50 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 22:45 İnci Taneleri
- 01:00 İnci Taneleri
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kopuk
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:00 Kızıl Goncalar
- 02:30 Gaddar
- 04:45 Kopuk
- 06:30 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:35 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 15:05 Diriliş Ertuğrul
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yerli Dizi
- 23:00 Teşkilat
- 02:00 Lingo
- 03:05 Diriliş Ertuğrul
- 05:15 Kapanış