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Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne?

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Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir temizlik personeli, Veteriner Fakültesi'nden aldığı köpeği tuvalette istismar ederken öğrencilere yakalandı. Öğrencilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine temizlik personeli hakkında soruşturma başlatılıp görevinden uzaklaştırıldı.

Köpeğe istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalanan temizlik personeli, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Temizlik görevlisinin göz altına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, Olay nerede oldu? Olay ne?

OLAY NE?

7 Haziran'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ndeki olayda, rektörlük binasında temizlik görevlisi olarak çalışan kişinin, Veteriner Fakültesi'nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi'nin tuvaletine getirerek, istismarda bulunduğu iddia edildi. Köpeğin istismar edildiğini fark eden öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine bildirdi.

Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne?

OLAY NEREDE OLDU?

Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan temizlik personeli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında temizlik personeli görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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