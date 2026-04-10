İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama

Mika Raun hakkında, “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Dosyanın mahkemeye gönderildiği öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre: Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin tamamlanarak yargı sürecine taşındı.

Hazırlanan iddianamede, Mika Raun Can hakkında “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasının yer aldığı belirtildi. Söz konusu suçlamanın sosyal medya paylaşımlarına dayandığı ifade edildi.

DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamenin 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenilirken, mahkemenin dosya üzerindeki incelemesinin ardından davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar vereceği kaydedildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Mika Raun hakkında yargılama süreci başlayacak. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Mika Raun, sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomen hakkında “uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yöneltilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raun’un, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi gündeme gelmişti.

Yorumlar (1)

Vatansever:

malum şahsın dişi askerleri

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

