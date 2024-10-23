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TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu?

TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu?
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu. TUSAŞ'ta ilk patlamanın ardından 2. ve 3. patlama olduğu iddiaları var. İşte detaylar...

Tusaş tekrar patlama mı oldu? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu. TUSAŞ'ta ilk patlamanın ardından 2. ve 3. patlama olduğu iddiaları var. İşte detaylar...

TUSAŞ'TA TEKRAR PATLAMA MI OLDU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. Saldırının bir terör saldırısı olduğunu ifade eden içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi.

TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu?

Konuyla ilişkin açıklama yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların hala devam ettiği belirtildi. Tesislerde rehinelerin olduğu gelen bilgiler arasında.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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