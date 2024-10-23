TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı?

Tusaş ne demek? Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ), Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle merak konusu oldu. Tusaş'ta duyulan patlama ve silah sesleri sonrası birçok kişi " Tusaş'ta neler yaşandı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. TUSAŞ nedir? TUSAŞ, Türkiye'nin savunma sanayii alanında faaliyet gösteren önemli bir kuruluşudur ve özellikle havacılık projeleriyle bilinir. TUSAŞ nedir? TUSAŞ'ın açılımı nedir? TUSAŞ'ta ne oldu? Detaylar haberimizdedir...

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

TUSAŞ'IN AÇILIMI NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

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TUSAŞ'TA NELER YAPILIYOR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık ve uzay sanayisinde dünyanın önde gelen 100 firması arasında yer almakta olup, projelerini farklı alanlarda yürütmektedir. TUSAŞ'ın faaliyetleri şu başlıklar altında toplanır:

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu

Helikopter Grubu

İnsansız Hava Araçları (İHA) Sistemleri Grubu

Uzay Sistemleri Grubu

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu

Her bir grup, Türkiye'nin savunma ve havacılık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen projeler üzerinde çalışmaktadır.