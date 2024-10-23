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TUSAŞ CANLI BOMBA PATLAMASI! TUSAŞ bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı?

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde meydana gelen canlı bomba patlaması hakkında detaylar araştırılıyor. TUSAŞ canlı bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı sorusu gündeme geliyor. TUSAŞ nerede ve neden bomba patladığı gündemde. TUSAŞ'da kim neden bomba patlattı ve son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, TUSAŞ bomba saldırısında ölü veya yaralı var mı?

Tusaş bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. TUSAŞ canlı bomba patlamasında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı merak ediliyor. TUSAŞ bomba patlamasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

TUSAŞ BOMBA SALDIRISINDA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

Ayrıntılar geliyor...

TUSAŞ CANLI BOMBA PATLAMASI! TUSAŞ bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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