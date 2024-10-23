TUSAŞ CANLI BOMBA PATLAMASI! TUSAŞ bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı?

Tusaş bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. TUSAŞ canlı bomba patlamasında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı merak ediliyor. TUSAŞ bomba patlamasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

TUSAŞ BOMBA SALDIRISINDA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.

Ayrıntılar geliyor...