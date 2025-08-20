2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) heyecanı 17 Ağustos'ta yaşandı. Uzmanlık hayaliyle yola çıkan binlerce tıp fakültesi mezunu, zorlu sınavda ter döktü. Şimdi ise sonuçlar merakla bekleniyor; adaylar açıklanacak puanları heyecanla takip ediyor. TUS ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ikinci dönem sonuçlarının açıklanma tarihi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, sınava giren binlerce adayın heyecanla beklediği sonuçlar 12 Eylül 2025 Cuma günü erişime açılacak. Tıp fakültesi mezunları için büyük önem taşıyan bu sınavın sonuçları, uzmanlık alanlarına yerleşme sürecinde kritik rol oynayacak. Adaylar, sınavda gösterdikleri performansın karşılığını öğrenmek ve gelecek adımlarını planlamak için açıklanacak puanları sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek sonuçlar, tıp alanındaki kariyer planlamasında belirleyici olacak.

TUS SONUÇLARINA NERDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları veya Y.U. numaraları ile şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulamalarından görüntüleyebileceklerdir. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek, adayların ev adreslerine posta yoluyla iletilmeyecektir. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan tüm duyurular, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Sonuçların açıklanmasının ardından uzmanlık tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte, ÖSYM tarafından kontenjanlar ve tercih kılavuzu yayımlanacak olup, tercih takvimi genellikle kısa süre içinde ilan edilecektir. Adayların tercihlerini zamanında ve doğru şekilde yapmaları önem taşımaktadır.

TUS SORU VE CEVAPLARI NERDEN YAYINLANDI?

2025-TUS 2. Dönem ve 2025- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları, saat 18.30 itibarıyla ÖSYM'nin resmi duyurular sayfasında yayımlandı. Adaylar, bu materyallere ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kolayca ulaşabilirler.