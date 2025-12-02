Haberler

TURYİD: Kredi Kartıyla Bahşiş Sistemi Gelmeden Servis Ücreti Tartışması Çözülmez

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), servis ücretinin yasalarla tanımlanmış bir hak olduğunu ve yönetmelikle kaldırılamayacağını açıkladı. Dernek, sorunun çözümü için kredi kartı üzerinden gönüllü bahşiş döneminin başlaması gerektiğini bildirdi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), son günlerde gündeme gelen ve kamuoyunda tartışma yaratan "zorunlu servis ücreti" uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Dernek, servis ücretinin çalışma mevzuatında "yüzde usulü ücret" olarak tanımlandığını ve bu gelirin özellikle taban ücretle çalışan personelin kazancında belirleyici olduğunu vurguladı.

"Yönetmelikle Değil, Ancak Kanunla Değişebilir"

TURYİD, servis ücretinin hukuki statüsüne dikkat çekerek, bu uygulamanın İş Kanunu maddeleriyle (931, 1475 ve 4857 sayılı kanunlar) güvence altına alındığını belirtti. Dernek, kanunla tanımlanmış bir hakkın yönetmelik düzeyinde yasaklanmasının hukuken mümkün olmadığını, değişikliğin ancak kanun yoluyla yapılabileceğini ifade etti. Açıklamada, konunun yasal boyuttan ziyade uygulama boyutuyla ele alınmasının sektör çalışanlarının haklarını korumak adına daha verimli olacağı kaydedildi.

Nakit Kullanımı Azaldı, Bahşiş Sistemi Tıkandı

Açıklamada, Türkiye'de kredi kartı ile gönüllü bahşiş bırakmayı sağlayan bir sistemin bulunmadığına dikkat çekildi. Nakit kullanımının azalmasıyla birlikte servis ücretinin tek başına kalan bir modele dönüştüğünü belirten TURYİD, bu durumun tüketicide rahatsızlık yarattığını kabul etti.

Dernek, kredi kartı üzerinden gönüllülük esasına dayalı bahşiş sisteminin devreye girmesi durumunda, zorunlu servis ücretinin popülaritesini yitireceğini ve sadece hizmeti alan ile veren arasındaki mutabakata dayalı bir model olarak kalacağını öngördü.

Bakanlıklarla Ortak Çalışma Yürütülüyor

TURYİD, kredi kartıyla bahşiş sisteminin yasallaşması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.

Derneğin çözüm önerileri ise şu maddelerle sıralandı:

• Tüketicilerin daha şeffaf şekilde bilgilendirilmesi.

• Kredi kartı ile gönüllü bahşiş tahsilatına yasal izin verilmesi.

• Toplanan gelirlerin çalışanlara dağıtımında kullanılan yönetmeliğin daha adil hale getirilmesi.

• Dağıtım konusunda çalışanların da söz sahibi olduğu kurulların oluşturulması.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
