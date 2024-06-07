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Turunç Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede?

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Marmaris'in en güzel deniz nerede? Turunç Plajına gitmek isteyen tatilciler, Turunç Plajı giriş ücreti ne kadar ve nasıl gidilir sorularına yanıt arıyor. Turunç Plajına arabayla gidilir mi? Marmaris'in en güzel ve mavi bayraklı denizi nerede olduğu tatile gelenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Turunç Plajı nerede ve nasıl gidilir? Marmaris'in en temiz plajları!

Turunç Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve Turunç Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! Turunç Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

TURUNÇ PLAJI NEREDE?

Marmaris'in Turunç Plajı, Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinde yer almaktadır. Turunç, Marmaris'in güneyinde, yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunmaktadır. Turunç Koyu'nun içerisinde yer alan plaj, temiz denizi ve doğal güzellikleri ile bilinir.

TURUNÇ PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Mavi bayraklı olması nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Turunç Plajı'na Marmaris'ten karayolu ile ulaşım sağlanabilir. Ayrıca deniz yolu ile de tekne turları düzenlenmektedir.

Turunç Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede?

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI

  • Kızkumu Plajı
  • Kleopatra Plajı
  • Turunç Plajı
  • Uzunyalı Plajı
  • Marmaris Halk Plajı
  • Turunç Plajı
  • Cennet Adası Plajı
  • İçmeler Plajı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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