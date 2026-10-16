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Turknet’e Global Brand Frontier Awards 2026’dan yüksek hızlı internet ve müşteri deneyimi ödülü

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Turknet’e Global Brand Frontier Awards 2026’dan yüksek hızlı internet ve müşteri deneyimi ödülü
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Turknet, yüksek hızlı internet altyapısı ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımıyla Global Brand Frontier Awards 2026’da ödüle layık görüldü. Boston Brand Research & Media tarafından düzenlenen organizasyonda Turknet, “Excellence in High-Speed Broadband & Customer-Centric Internet Services – Turkey, 2026” ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin yeni nesil internet servis sağlayıcısı Turknet, Global Brand Frontier Awards 2026 kapsamında yüksek hızlı genişbant ve müşteri odaklı internet hizmetleri alanında ödüllendirildi. Boston Brand Research & Media tarafından düzenlenen organizasyonda verilen ödülde, Turknet’in yüksek hızlı bağlantı, genişleyen fiber altyapısı ve dijital odaklı hizmet modeliyle sunduğu internet deneyimi öne çıktı.

Değerlendirmede, Turknet’in kendi fiber altyapısı Gigafiber ile yüksek performanslı bağlantıyı daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya yönelik yatırımlarının yanı sıra internet deneyimini sadeleştiren, kullanıcılarına esneklik ve tercih özgürlüğü sunan hizmet yaklaşımına dikkat çekildi.

Turknet, 1.000 Mbps’ye varan simetrik hız sunan Gigafiber altyapısını Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaygınlaştırırken, taahhütsüz ve kotasız internet hizmetiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanmayı sürdürüyor. Şirket, altyapı yatırımlarını dijital odaklı hizmet modeliyle bir araya getirerek internet deneyimini daha hızlı, basit ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
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