Türkiye'nin COP31 Hazırlıkları

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na ( Cop31 ) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye, çok boyutlu ve eşgüdümlü bir hazırlık sürecini kararlılıkla yürütmektedir. Bu süreç, yalnızca bir zirve organizasyonunun ötesinde; diplomatik, teknik, kurumsal ve toplumsal kapasitenin bütüncül biçimde seferber edildiği stratejik bir dönüşüm alanı olarak ele alınmaktadır. Türkiye, COP31’i yalnızca ağırlayan değil; yön veren, kolaylaştıran ve sonuç üreten bir aktör olma hedefiyle hazırlıklarını şekillendirmektedir.

Hazırlıkların merkezinde, ulusal iklim politikalarının güncellenmesi ve uluslararası taahhütlerle uyumlu hâle getirilmesi yer almaktadır. Bu kapsamda sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik hedefler yeniden ele alınmakta, iklim değişikliğine uyum politikaları güçlendirilmekte ve sektörel dönüşüm yol haritaları detaylandırılmaktadır. Enerji dönüşümünden sanayide yeşil üretime, ulaştırmadan tarıma kadar geniş bir yelpazede geliştirilen stratejiler, COP31 İklim Zirvesi sürecine güçlü bir içerik zemini hazırlamaktadır.

Kurumsal Koordinasyon Yapısı Güçlendiriliyor

Türkiye’nin hazırlık sürecinde öne çıkan bir diğer boyut ise kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesidir. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör arasında kurulan çok paydaşlı yapı, iklim politikalarının sahada etkin şekilde uygulanmasını desteklemektedir. Bu doğrultuda veri temelli izleme sistemleri, raporlama mekanizmaları ve performans göstergeleri geliştirilerek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı tesis edilmektedir.

Türkiye’nin Farklı Bölgesel Bloklar ve Ülke Gruplarıyla Temasları Yoğunlaştırılıyor

Diplomatik hazırlıklar kapsamında Türkiye, farklı bölgesel bloklar ve ülke gruplarıyla temaslarını yoğunlaştırmakta; ortak öncelikler etrafında uzlaşı zemini oluşturmayı hedeflemektedir. İklim finansmanı, teknoloji transferi ve adil geçiş gibi başlıklarda geliştirilen politika önerileri, Türkiye’nin müzakere gücünü artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır. Bu süreçte Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kuran yapıcı bir yaklaşım sergilemektedir.

Toplumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Kampanyaları Destekleniyor

Toplumsal boyutta ise COP31 hazırlıkları, geniş katılımlı farkındalık ve bilinçlendirme kampanyalarıyla desteklenmektedir. Eğitim programları, gençlik inisiyatifleri ve sivil toplum faaliyetleri aracılığıyla iklim eylemi tabana yayılmakta; bireylerin sürece aktif katılımı teşvik edilmektedir. Bu yaklaşım, iklim politikalarının yalnızca üst düzey kararlarla değil, toplumsal sahiplenme ile güç kazanacağı anlayışına dayanmaktadır.

Sıfır Atık Vakfı, Hazırlık Sürecinin Önemli Tamamlayıcı Unsuru

Bu çerçevede, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olan Samed Ağırbaş Başkanlığında Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar, hazırlık sürecinin önemli bir tamamlayıcı unsuru olarak öne çıkmaktadır. Döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve kaynak verimliliği alanlarında geliştirilen projeler, Türkiye’nin COP31’de sunacağı somut uygulama örneklerini oluşturmaktadır. Vakıf, ulusal deneyimleri uluslararası platformlara taşıyarak Türkiye’nin görünürlüğünü artıran stratejik bir rol üstlenmektedir.

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Vizyonu Referans Noktası Oluşturuyor

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şekillenen çevre politikaları, hazırlık sürecine yön veren temel referans noktalarından biri olmaya devam etmektedir. Bu vizyon, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınma ve sosyal sorumlulukla bütünleştiren bir perspektif sunmakta; Türkiye’nin COP31’e güçlü ve tutarlı bir duruşla hazırlanmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’nin COP31 hazırlıkları, yalnızca teknik bir organizasyon sürecini değil; aynı zamanda uzun vadeli kalkınma hedefleriyle uyumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu yansıtmaktadır. Bu kapsamlı hazırlık süreci, Türkiye’nin küresel iklim sahnesinde etkinliğini artırırken, uluslararası toplumla birlikte ortak çözümler üretme iradesini de güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yeşil Organizasyon Modeli, COP31’in Örnek Bir Zirve Olarak Konumlanmasını Sağlayacak

COP31 hazırlıkları kapsamında Türkiye, zirvenin lojistik ve operasyonel altyapısını uluslararası standartların üzerine taşıyacak kapsamlı bir planlama yürütmektedir. Zirve alanlarının sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanması, karbon ayak izinin minimize edilmesi ve tüm organizasyon süreçlerinde çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Ulaşım, konaklama, enerji kullanımı ve atık yönetimi gibi başlıklarda geliştirilen yeşil organizasyon modeli, COP31’in örnek bir zirve olarak konumlanmasını sağlayacaktır.

Bu süreçte güvenlik, erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri de hazırlıkların temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Zirveye katılım sağlayacak devlet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, sivil toplum aktörleri ve medya mensupları için yüksek standartlarda bir organizasyon altyapısı oluşturulmaktadır. Engelli bireylerin erişimini kolaylaştıran düzenlemeler, çok dilli iletişim sistemleri ve dijital katılım araçları, COP31’in kapsayıcı niteliğini güçlendiren unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye’nin hazırlık sürecinde ayrıca uluslararası iletişim ve kamu diplomasisi faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Küresel kamuoyuna yönelik stratejik iletişim kampanyaları, Türkiye’nin iklim vizyonunu ve politika önceliklerini etkili bir şekilde aktarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda dijital platformlar, uluslararası medya iş birlikleri ve tematik etkinlikler aracılığıyla COP31’in görünürlüğü artırılmakta; Türkiye’nin iklim sahasındaki liderlik iddiası pekiştirilmektedir.

Akademik ve Bilimsel Katkılar, COP31 Hazırlıklarının Ayrılmaz Parçası

Akademik ve bilimsel katkılar da COP31 hazırlıklarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye’deki üniversiteler ve araştırma merkezleri, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında bilimsel veri üretimini desteklemekte; politika yapım süreçlerine katkı sunmaktadır. Bilim temelli karar alma yaklaşımı, Türkiye’nin COP31 sürecinde ortaya koyacağı önerilerin güçlü bir analitik zemine dayanmasını sağlamaktadır.

Yerel Yönetimlerin Hazırlık Sürecine Aktif Katılımının Önemi

Öte yandan, yerel yönetimlerin hazırlık sürecine aktif katılımı, COP31’in sahadaki etkisini artıran kritik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Belediyeler tarafından geliştirilen iklim eylem planları, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ve yerel düzeyde yürütülen çevre projeleri, Türkiye’nin çok katmanlı iklim yönetimi anlayışını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, ulusal politikaların yerel uygulamalarla desteklenmesini sağlayarak bütüncül bir etki yaratmaktadır.

Türkiye’nin COP31’de Uzun Vadeli Miras Etkisi Hedefi

Türkiye, COP31 hazırlıkları kapsamında uzun vadeli miras (legacy) etkisi oluşturmayı hedeflemektedir. Zirve sonrasında da devam edecek sürdürülebilir projeler, kurumsal kapasite artışı ve uluslararası iş birlikleri, COP31’in kalıcı kazanımlar üretmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda Türkiye, yalnızca başarılı bir zirve organizasyonu gerçekleştirmeyi değil; aynı zamanda küresel iklim mücadelesine kalıcı katkılar sunan bir dönüşüm sürecini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

