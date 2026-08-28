Haberler

Türkiye'den Suriye'ye vize muafiyeti

Türkiye'den Suriye'ye vize muafiyeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Suriyeli resmi görevliler Türkiye'ye göreve atanmalarında, turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 gün içinde 90 gün geçerli olmak üzere ve transit geçişlerinde vize muafiyetinden yararlanacak.

Türkiye, diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşları için vize muafiyeti kararını Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla hayata geçirilen düzenleme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kolaylaştırmayı ve resmî temasları hızlandırmayı amaçlıyor.

DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ

Yeni karara göre, resmî görevde bulunan diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşları Türkiye’ye atanma, transit geçiş ve turistik seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. Söz konusu muafiyet her 180 gün içinde 90 gün geçerli olacak; umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşların vize prosedürlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Kaynak: Haberler.com
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

Dünya yıldızlarını getiren Süper Lig devinde istifa şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bensu Soral, kedisini kaybetti

Bensu Soral'ın acı kaybı! 18 yıldır yanındaydı
Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

Bu çocuğu kim durduracak? Milli takımımıza golcü gibi golcü!
Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Türkiye'den komşu ülkeye vize muafiyeti
MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi

O havalimanlarını kullanan yolcular yandı! Hackerlar bilgilerini çaldı
Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sağlık kontrollerinden geçiyor! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok