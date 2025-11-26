Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video
Türkiye'ye yerleşen bir Ukraynalı kadının sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu söyleyen kadın, "İstanbul'da akşam kız arkadaşımla yürürken hiçbir endişem yok. Paris'te olsaydık bilmediğimiz sokakta yürüyemezdik. Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli." dedi.
"TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DAHA GÜVENLİ"
Ukraynalı kadın, Paris gibi yerlerde bilmedikleri sokaklarda yürüyemeyeceklerini ancak İstanbul'da hiçbir endişe duymadığını ifade etti. "Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli" sözleriyle, kişisel huzur ve güvenlik algısının Türkiye'de daha yüksek olduğunu dile getirdi. Video, Türkiye'nin yabancılar arasındaki güvenlik imajına dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam