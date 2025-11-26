Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen bir Ukraynalı kadının sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Kadın, Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu belirterek, İstanbul'da gece saatlerinde dahi kız arkadaşıyla rahatça yürüdüğünü söyledi. Bu deneyimini Avrupa şehirleriyle kıyasladı.

"TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DAHA GÜVENLİ"

Ukraynalı kadın, Paris gibi yerlerde bilmedikleri sokaklarda yürüyemeyeceklerini ancak İstanbul'da hiçbir endişe duymadığını ifade etti. "Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli" sözleriyle, kişisel huzur ve güvenlik algısının Türkiye'de daha yüksek olduğunu dile getirdi. Video, Türkiye'nin yabancılar arasındaki güvenlik imajına dikkat çekti.