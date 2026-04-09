Türkiye Sigorta’nın 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tamamlandı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan’da gerçekleşti.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 6. Olağan Genel Kurul Toplantıları, 9 Nisan Perşembe günü İstanbul Levent’te bulunan genel müdürlük binasında yapıldı. Hem şirketlerin finansal performansı hem de yeni dönem stratejilerinin ele alındığı Genel Kurul’da, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Bedir ve Mahmut Kaçar mevcut görevlerine yeniden seçildi. Bağımsız üyeler Ayşe Türkmenoğlu ve Yavuz Kaynarca görevlerine devam ederken, Arif Calban ise Bağımsız Üye olarak atandı.

Sürdürülebilir Büyüme ve Performansla 2026’ya Güçlü Başlangıç

Paydaşlarına değer üretme prensibi ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda hem hayat hem de hayat dışı branşlarda güçlü bir performans sergilediklerini vurgulayan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 2026 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat dışında yüzde 30 büyüme kaydederek 53,8 milyar TL’yi aşan toplam brüt prim üretimine, hayat branşında yüzde 54 büyümeyle 10,6 milyar TL’ye ulaştıklarını söyledi. Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde, devlet katkısı dâhil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 525,1 milyar TL’ye ulaşarak liderliklerini daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Paydaşlarına değer üretme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Taha Çakmak şöyle konuştu: “Şirketlerimizin güçlü finansal yapısıyla ülkemiz ve sektörümüz için güvence sunmaya devam ediyoruz. Paydaşlarımıza değer üretme prensibimizle kuruluşumuzdan bu yana düzenli olarak temettü dağıtımı yapmaktayız. Bu yıl da Türkiye Sigorta olarak, nakit brüt 3 milyar TL temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik’te ise yine 3 milyar TL’lik temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.” 

Ece Güneş
