Türkiye'nin nüfusu, her yıl güncellenen verilerle belirlenmektedir. 2025 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi yaşıyor? gibi sorular, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Türkiye nüfusu kaç? 2025 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE NÜFUSU KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

2025 YILINDA TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ OLDU?

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

Türkiye'de 2023 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024 yılında %93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6,6'ya düştü.