Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden ve tatlı su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son dönemde yaşanan şiddetli kuraklığın etkisiyle endişe verici seviyelere ulaştı.

KURAKLIĞI EN İYİ ANLATAN GÖRÜNTÜLER

Gölün su seviyesindeki ciddi düşüş, bölge halkının cep telefonu kameralarına yansırken, ortaya çıkan manzaralar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir vatandaşın çektiği görüntüler, Sapanca Gölü'ndeki son durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Görüntüleri kayda alan vatandaşın, bölgedeki değişimi anlatırken kullandığı ifadeler ise durumun vahametini özetler nitelikte: "Size son durumu şöyle anlatayım. Buralar hep gölün üstündeydi. Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor şu an."