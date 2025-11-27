Haberler

Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: "Suyun olduğu yerde mangal yapıyor"

Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor' Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuraklık nedeniyle kurumaya başlan Sapanca Gölü'nün son hali bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın göl için sarf ettiği "Size son durumu şöyle anlatayım. Buralar hep gölün üstündeydi. Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor şu an" sözleri dikkat çekti.

  • Sapanca Gölü'nün su seviyesi şiddetli kuraklık nedeniyle endişe verici seviyelere düştü.
  • Gölün eski su alanlarında insanlar artık mangal yapıyor.

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden ve tatlı su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son dönemde yaşanan şiddetli kuraklığın etkisiyle endişe verici seviyelere ulaştı.

KURAKLIĞI EN İYİ ANLATAN GÖRÜNTÜLER

Gölün su seviyesindeki ciddi düşüş, bölge halkının cep telefonu kameralarına yansırken, ortaya çıkan manzaralar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir vatandaşın çektiği görüntüler, Sapanca Gölü'ndeki son durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Görüntüleri kayda alan vatandaşın, bölgedeki değişimi anlatırken kullandığı ifadeler ise durumun vahametini özetler nitelikte: "Size son durumu şöyle anlatayım. Buralar hep gölün üstündeydi. Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor şu an."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Charles'ın çocukluk saçı açık artırmada satışa çıktı

Saçı servet değerinde! Yüzbinlerce liraya satışa çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Kral Charles'ın çocukluk saçı açık artırmada satışa çıktı

Saçı servet değerinde! Yüzbinlerce liraya satışa çıktı
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Alonso, Arda'dan özür diledi: Bunu yapmamalıydım
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.