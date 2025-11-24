Haberler

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı
Güncelleme:
Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu. Ülke nüfusu bu yılın 9 ayında sadece 315 bin 710 kişi artarken, söz konusu gelişme akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki düşüşle ilgili "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor" sözlerini getirdi.

  • Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2024 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.
  • Türkiye'de erkek nüfus oranı %50,02, kadın nüfus oranı %49,98 olarak kaydedildi.
  • Türkiye'nin doğurganlık hızı 2023 yılında 1,48 olarak ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

FARK GİTGİDE AZALIYOR

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ GETİRDİ

Söz konusu gelişme ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamayı getirdi. Erdoğan "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl ölçülen doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Haberler.com
500

title
