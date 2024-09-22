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Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir?

Türkiye'nin farklı yörelerinde
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22 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir, sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nınsunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir?

TÜRKİYE'NİN FARKLI YÖRELERİNDE "TARLA SİNCABI" VEYA "TARLA FARESİ" İÇİM KULLANILAN İFADE HANGİSİDİR?

• A-) Çıkangi

• B-) Bitengi

• C-) Gelengi

• D-) Düşengi

Cevap : Gelengi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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