Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar

Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Güncelleme:
Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.

  • Kızılırmak'ın Sivas'ın Gemerek ilçesinden geçen büyük bir kısmı buz tuttu.
  • Soner Şentürk, Kızılırmak'ın buz tutan yüzeyini kırarak eliyle balık avladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Soner Şentürk, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan Doğarak Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın üzerine çıkarak buz tutan yüzeyi kırdı.

ESKİMO USULÜ İLE BALIK AVLADI

Kırdığı kısımdan su altındaki balıklara yem atan Şentürk, balıkları eli ile avladı. Eskimo usulü ile balık tutan Şentürk'ün balık avı, görüntülendi.

Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar

Kızılırmak'ın ilçeden geçen büyük bir kısmının bu tuttuğunu söyleyen Soner Şentürk, "Burası Kızılırmak. Şu anda bulunduğum yer Kızılırmak'ın üstü. Buzu kırdık ve içerisinden balıkları elimizle aldık. Bu mevsimde balıklar çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Ama buzu kırmayı bilmek gerekiyor. Bilmeden üzerine çıkmak çok tehlikeli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
