Türkiye'nin En Sevilen Çizgi Film Karakteri Yeni Macerasıyla Geri Dönüyor!

Kral Şakir evrenini bambaşka dünyalarla buluşturarak heyecan ve macera dolu bir yolculuğa çıkaracak olan serinin yeni filminden afiş de bugün yayınlandı. Serinin takipçilerini yepyeni karakterler, çarpıcı görsel efektler ve şaşırtıcı olay örgüsü bekliyor.

Filmin senaryosunu ekibin yaratıcı ismi Haluk Can Dizdaroğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Haluk Can Dizdaroğlu ile birlikte Berk Tokay yer alıyor.

Önceki fenomen Kral Şakir filmleri gibi; Kral Şakir: Dünyalar Karıştı da hem küçük yaşta seyircinin hem de yetişkinlerin kalbini kazanacak.

Kral Şakir: Dünyalar Karıştı Konusu:

Kral Şakir'in yeni filmi, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin fantastik maceralarını konu alıyor. Şehir dışından gelen Şakir ve ailesi, şehirdeki garip bir durumu fark ederler: Herkes hipnoz altındadır ve belirli bir yöne doğru hareket etmektedir. Mirket ile birlikte, müziğin etkisini kontrol eden serverların izini sürerler. Bu süreçte lunapark, metro istasyonu ve Yerebatan Sarayı gibi farklı mekanlarda ve başka boyutlarda mücadele verirler. Sonunda ipuçlarını bir araya getirip, kötü niyetli müzisyenin bulunduğu festival alanına ulaşırlar. Hipnoz halindeki halk burada toplanmıştır. Şakir ve arkadaşları güçlerini birleştirerek müzisyeni durdururlar ve şehri kurtararak huzurlu bir şekilde evlerine geri dönerler.