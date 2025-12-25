Haberler

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinin İstanbul Beylikdüzü'ndeki şubesinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşılan videoda, bir kedinin tavuk ve et ürünlerinin bulunduğu soğutucu dolaba girerek ürünlerle temas ettiği ve bazılarını yediği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinin İstanbul Beylikdüzü'ndeki şubesinde gıda güvenliğini sorgulatan görüntüleri gündeme taşıdı.

Görüntülerde, bir kedinin tavuk ve et ürünlerinin bulunduğu soğutucu dolaba girerek ürünlerle temas ettiği ve bazılarını afiyetle yediği anlar yer aldı.

TAVUK VE ETLERİN YANINDA

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, kedinin marketteki çiğ tavuk ve et ürünlerinin bulunduğu reyondaki soğutucu dolaba girdiği, ambalajlı ürünlerle temas ettiği açıkça görülüyor. Görüntülerin Beylikdüzü'ndeki bir şubede çekildiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYA ANINDA TEPKİ VERDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, özellikle halk sağlığını doğrudan ilgilendiren et ve tavuk ürünlerinde hijyen kurallarının ihlal edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Denetimlerin yetersizliği ve market çalışanlarının sorumluluğu da tartışma konusu oldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili olarak zincir market yönetiminden ya da yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin ardından herhangi bir idari inceleme başlatılıp başlatılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlper güneş:

afiyet olsun kuzuma…

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

HERKES RISKINI YER

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

Tazelik kontrolü yapıyor yavruş ne var yani abart ha abartın. Onun agzı sizin kokmuş agzınızdan daha temizdir.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkryays:

şok market yazsanıza ??

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

kediler sevimli hayvanlardır,yesin tatlı kuzu ,malın zekatı yok mu

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
