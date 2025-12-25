Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinin İstanbul Beylikdüzü'ndeki şubesinde gıda güvenliğini sorgulatan görüntüleri gündeme taşıdı.

Görüntülerde, bir kedinin tavuk ve et ürünlerinin bulunduğu soğutucu dolaba girerek ürünlerle temas ettiği ve bazılarını afiyetle yediği anlar yer aldı.

TAVUK VE ETLERİN YANINDA

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, kedinin marketteki çiğ tavuk ve et ürünlerinin bulunduğu reyondaki soğutucu dolaba girdiği, ambalajlı ürünlerle temas ettiği açıkça görülüyor. Görüntülerin Beylikdüzü'ndeki bir şubede çekildiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYA ANINDA TEPKİ VERDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, özellikle halk sağlığını doğrudan ilgilendiren et ve tavuk ürünlerinde hijyen kurallarının ihlal edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Denetimlerin yetersizliği ve market çalışanlarının sorumluluğu da tartışma konusu oldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili olarak zincir market yönetiminden ya da yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin ardından herhangi bir idari inceleme başlatılıp başlatılmadığı ise belirsizliğini koruyor.