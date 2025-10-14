Türkiye milli maç hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Gürcistan maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karadağ Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Karadağ Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.