Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişiklik!

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TFF'den Türkiye Kupası takviminde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişikliğe gitti.

Daha önce 2-4 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihleri TFF tarafından yeniden düzenlendi. Federasyonun kararıyla birlikte kupada mücadele edecek kulüplerin maç programlarında da değişikliğe gidilecek.