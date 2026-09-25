Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişiklik!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 2-4 Şubat 2027 tarihleri arasında planlanan maçlar, TFF tarafından yeniden düzenlendi.
TFF'den Türkiye Kupası takviminde değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişikliğe gitti.
Daha önce 2-4 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihleri TFF tarafından yeniden düzenlendi. Federasyonun kararıyla birlikte kupada mücadele edecek kulüplerin maç programlarında da değişikliğe gidilecek.