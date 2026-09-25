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Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişiklik!

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Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişiklik!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 2-4 Şubat 2027 tarihleri arasında planlanan maçlar, TFF tarafından yeniden düzenlendi.

TFF'den Türkiye Kupası takviminde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının takviminde değişikliğe gitti.

Daha önce 2-4 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihleri TFF tarafından yeniden düzenlendi. Federasyonun kararıyla birlikte kupada mücadele edecek kulüplerin maç programlarında da değişikliğe gidilecek.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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