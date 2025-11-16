Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider – TÜM OLASILIKLAR?

A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı yenerek Dünya Kupası yolunda play-off'u garantilemesinin ardından turnuvaya direkt gitme ihtimali de ufak bir ışık hüzmesi olarak önümüze çıkıyor... Peki, Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDEBİLİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında A Milli Takım, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan mücadelede milliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, Dünya Kupası için play-off oynama hakkını matematiksel olarak garantiledi.

Bulgaristan galibiyeti, millilerin doğrudan Dünya Kupası bileti alma ihtimalini de düşük de olsa gündeme taşıdı.

DİREKT KATILIM İÇİN GEREKEN SENARYO

E Grubu'nun son haftasında Türkiye, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Mevcut genel averaj sistemi nedeniyle, millilerin turnuvaya direkt katılabilmesi için oldukça zor bir ihtimal söz konusu: İspanya'nın 7-0 mağlup edilmesi.

Bu skorun alınması hâlinde genel averaj eşitlenecek ve Türkiye, daha fazla gol atmış olması sayesinde grubu lider tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası bileti alabilecek.

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL OLACAK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda toplam 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından turnuvaya 16 takım katılacak.

Kasım ayında tamamlanacak elemelerde:

• Gruplarını lider bitiren 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na gidecek.

• Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

• Bu play-off müsabakaları 2026 Mart ayında gerçekleştirilecek.