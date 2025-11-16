Haberler

Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider – TÜM OLASILIKLAR?

Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider – TÜM OLASILIKLAR?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Takım ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla ay-yıldızlılar oldu. Peki, Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı yenerek Dünya Kupası yolunda play-off'u garantilemesinin ardından turnuvaya direkt gitme ihtimali de ufak bir ışık hüzmesi olarak önümüze çıkıyor... Peki, Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDEBİLİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında A Milli Takım, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan mücadelede milliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, Dünya Kupası için play-off oynama hakkını matematiksel olarak garantiledi.

Bulgaristan galibiyeti, millilerin doğrudan Dünya Kupası bileti alma ihtimalini de düşük de olsa gündeme taşıdı.

DİREKT KATILIM İÇİN GEREKEN SENARYO

E Grubu'nun son haftasında Türkiye, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Mevcut genel averaj sistemi nedeniyle, millilerin turnuvaya direkt katılabilmesi için oldukça zor bir ihtimal söz konusu: İspanya'nın 7-0 mağlup edilmesi.

Bu skorun alınması hâlinde genel averaj eşitlenecek ve Türkiye, daha fazla gol atmış olması sayesinde grubu lider tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası bileti alabilecek.

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL OLACAK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda toplam 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından turnuvaya 16 takım katılacak.

Kasım ayında tamamlanacak elemelerde:

• Gruplarını lider bitiren 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na gidecek.

• Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

• Bu play-off müsabakaları 2026 Mart ayında gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.