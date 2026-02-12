Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
İstanbul'da bir dönercide at eti servis edildiğini iddia eden Moğol gencin "Ben tadından anladım ama yasak olduğunu bilmiyordum. Tekrar istediğimde 'At kestik ama yasak, kimseye söylemezsen yine yaparım' dediler" şeklinde konuştu.
İstanbul'da bir dönercide at eti servis edildiğini öne süren Moğol bir gencin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Genç, etin tadından durumu fark ettiğini ancak Türkiye'de at etinin yasak olduğunu bilmediğini söyledi.
"TEKRAR İSTEDİĞİMDE..."
Konuyla ilgili video çekip paylaşım yapan genç "Ben tadından anladım ama yasak olduğunu bilmiyordum. Tekrar istediğimde 'At kestik ama yasak, kimseye söylemezsen yine yaparım' dediler" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti.