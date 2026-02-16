Haberler

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Güncelleme:
Türkiye'de yaşayan Ukrayna asıllı bir kadın, Türk kültüründeki hediye alışkanlıklarına dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ev aletlerinin özel günlerde hediye edilmesine şaşırdığını belirten kadın, "Burada süpürge ve tava bir kadına hediye sayılıyor. İlk başta şaka olduğunu sandım. Süpürge, tava, mikser... Türk kadını için hediye. Ukrayna'da sadece ev aleti" diyerek şaşkınlığını anlattı.

  • Türkiye'de süpürge, tava ve mikser gibi mutfak gereçleri doğum günü veya yıl dönümü gibi özel günlerde hediye olarak sunuluyor.
  • Ukrayna'da süpürge, tava ve mikser gibi mutfak gereçleri yalnızca günlük ihtiyaç eşyası olarak görülüyor.
  • Ukraynalı bir kadın, Türkiye'deki hediye anlayışındaki bu farklılığı kültürel bir sürpriz olarak değerlendiriyor.

Türkiye'de uzun süredir yaşayan Ukrayna asıllı bir kadın, Türk kültüründeki hediye alışkanlıklarına dair yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden deneyimlerini anlatan Ukraynalı kadın, kendi ülkesinde süpürge, tava, mikser gibi mutfak gereçlerinin yalnızca günlük ihtiyaç eşyası olarak görüldüğünü söyledi. Türkiye'de ise bu ürünlerin doğum günü, yıl dönümü ya da benzeri özel günlerde hediye olarak sunulmasının kendisi için kültürel bir sürpriz olduğunu dile getirdi.

"HALA İNANAMIYORUM"

Ukraynalı kadın, "Ben Ukraynalı olarak yıllardır Türkiye'de yaşamama rağmen hala inanamıyorum. Burada süpürge ve tava bir kadına hediye sayılıyor. İlk başta şaka olduğunu sandım. Süpürge, tava, mikser... Türk kadını için hediye. Ukrayna'da sadece ev aleti."

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDU

Türkiye'deki yaşamına alıştığını ancak hediye anlayışındaki bu farklılığı hâlâ kanıksayamadığını belirten kadın, iki ülke arasındaki kültürel bakış açısı farkına dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar Ukraynalı kadına katıldıklarını, bazıları ise ev aletlerinin "kullanışlı ve değerli" hediyeler olduğunu savundu.

