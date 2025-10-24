Türkiye'de saatler ne zaman geriye alınacak? 2025 saatler geriye alınacak mı?

Her sonbahar geldiğinde Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı tartışması yeniden gündeme geliyor. Fakat 2016 yılında yapılan kritik bir düzenleme, bu alışkanlığı değiştirdi ve Türkiye tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasına geçti. Peki, Türkiye'de saatler artık geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına neden geçilmiyor? Saat değişikliğiyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Her sonbahar, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu yeniden gündeme geliyor. Ancak 2016 yılında alınan kritik bir kararla, Türkiye'de yaz ve kış saati uygulaması sona erdirildi. O tarihten bu yana ülke genelinde tüm yıl boyunca yaz saati (GMT+3) kullanılıyor.

Saatlerin sabit tutulması, özellikle kış aylarında akşam saatlerinin daha uzun ve aydınlık olmasını sağlarken, sabah gün ışığının daha geç gelmesine neden oluyor. Bu durum, günlük yaşam ve enerji kullanımı açısından avantajlar sağlıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği uzun yıllardır tartışma konusu olsa da, 2016'dan itibaren bu uygulamaya son verildi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar uyarınca yıl boyunca yaz saati geçerli oluyor.

Saatlerin geri alınmamasının temel gerekçeleri arasında enerji tasarrufu ve gün ışığından maksimum fayda sağlama yer alıyor. Akşam saatlerinin daha uzun ve aydınlık olması, iş ve sosyal yaşam açısından avantaj sunarken, sabah saatlerinin karanlık olması bazı kişiler için dezavantaj oluşturabiliyor.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

2016 öncesinde Türkiye'de her yıl sonbaharda saatler bir saat geri alınır ve kış saati uygulaması başlardı. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bu uygulama kaldırıldı. Bu nedenle, 2025 ve sonrası yıllarda Türkiye'de saatlerin geri alınacağı bir tarih bulunmuyor. Saatler her yıl sabit olarak yaz saati uygulamasına göre kalıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLMEMESİNİN SEBEPLERİ

Saatlerin geri alınmaması, gün ışığından daha fazla faydalanmak ve elektrik tüketimini azaltmak amacıyla tercih edildi. Bu uygulama sayesinde akşam saatlerinde gün ışığı daha uzun sürüyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Ancak sabah saatlerinde karanlık daha uzun sürdüğü için özellikle erken işe gidenler ve öğrenciler açısından bazı zorluklar oluşabiliyor. Yine de, mevcut sistemin değiştirilmesi yönünde henüz resmi bir adım atılmadı.

GECELER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Türkiye'de saatlerin sabit tutulması nedeniyle, kış aylarında gündüz saatleri klasik kış saati uygulamasına göre biraz daha geç başlıyor. Ancak astronomik olarak geceler ekim ortasından itibaren uzamaya başlıyor ve Aralık ayındaki kış gündönümüne kadar en uzun halini alıyor.

Bu uygulama sayesinde akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre faydalanılabiliyor, ancak sabah saatlerinde karanlık daha geç dağılıyor. Bu, sabah erken saatlerde hareket edenler için ufak bir zorluk oluştururken, akşam saatlerinde sosyal ve iş hayatı açısından avantaj sağlıyor.