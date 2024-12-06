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Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor?

Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜİK VERİLERİNE GÖRE 2023 YILINDA TÜRKİYE'DE 273.915 TON İLE EN ÇOK HANGİ BALIK AVLANMIŞTIR?

A: Palamut

B: Çaça

C: Sardalya

D: Hamsi

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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