Türkiye'de 81 ile sığınak mı yapılacak? Türkiye sığınak yerleri neresi? Türkiye'de sığınak sayısı

Türkiye'de 81 ile sığınak mı yapılacak? Türkiye sığınak yerleri neresi? Türkiye'de sığınak sayısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan sığınak yerleri ve sayıları hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre her ildeki sığınakların sayısı ve yerleri belirlendi ve açıklandı. Bu bilgiler, vatandaşların acil durumlarda kullanabileceği güvenli yerlerin yerini ve sayısını bilmeleri için önemli bir kaynak oluşturuyor.

2025 yılı itibarıyla Türkiye, ulusal güvenlik ve afet hazırlıkları kapsamında önemli bir adım atarak 81 ilde modern sığınaklar inşa etmeye başladı. Bu projeyle, ülke genelinde sığınak altyapısı güçlendirilecek ve vatandaşların güvenliği artırılacaktır. Peki, Türkiye'de sığınak yerleri nereye yapılacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE SIĞINAK MI YAPILACAK?

Evet, Türkiye'de sığınak yapımı başlamıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi'nin (MİA) hazırladığı rapor doğrultusunda, mevcut sığınak altyapısının yetersiz olduğu belirlenmiş ve bu eksikliğin giderilmesi için harekete geçilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, TOKİ tarafından 81 ilde modern sığınakların inşasına başlanmıştır.

TÜRKİYE SIĞINAK YERLERİ NERESİ? NEREYE YAPILACAK?

Sığınaklar, başta millet bahçeleri olmak üzere şehir merkezlerinde belirlenen alanların altına inşa edilecektir. Bu alanlar, ulaşım açısından kolay erişilebilir ve stratejik öneme sahip bölgeler olarak seçilmiştir. Sığınakların inşası, TOKİ ve yerel müteahhitlerin iş birliğiyle 120 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE SIĞINAK SAYISI 2025

Türkiye'de mevcutta sadece Ankara Kalesi'nin altındaki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak bulunmaktadır. Ancak, son gelişmeler ışığında, TOKİ'nin öncülüğünde 81 ilde modern sığınaklar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu sığınaklar, savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi olağanüstü durumlar için tasarlanmıştır.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Erdoğan liderlerin gözünün içine baka baka anlattı: Hiçbir izahı yok
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Ünlü oyuncuyla adı yan yana geldi, ödediği para dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı yıldızı havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.