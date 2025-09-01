Türkiye'de 81 ile sığınak mı yapılacak? Türkiye sığınak yerleri neresi? Türkiye'de sığınak sayısı

2025 yılı itibarıyla Türkiye, ulusal güvenlik ve afet hazırlıkları kapsamında önemli bir adım atarak 81 ilde modern sığınaklar inşa etmeye başladı. Bu projeyle, ülke genelinde sığınak altyapısı güçlendirilecek ve vatandaşların güvenliği artırılacaktır. Peki, Türkiye'de sığınak yerleri nereye yapılacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE SIĞINAK MI YAPILACAK?

Evet, Türkiye'de sığınak yapımı başlamıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi'nin (MİA) hazırladığı rapor doğrultusunda, mevcut sığınak altyapısının yetersiz olduğu belirlenmiş ve bu eksikliğin giderilmesi için harekete geçilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, TOKİ tarafından 81 ilde modern sığınakların inşasına başlanmıştır.

TÜRKİYE SIĞINAK YERLERİ NERESİ? NEREYE YAPILACAK?

Sığınaklar, başta millet bahçeleri olmak üzere şehir merkezlerinde belirlenen alanların altına inşa edilecektir. Bu alanlar, ulaşım açısından kolay erişilebilir ve stratejik öneme sahip bölgeler olarak seçilmiştir. Sığınakların inşası, TOKİ ve yerel müteahhitlerin iş birliğiyle 120 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE SIĞINAK SAYISI 2025

Türkiye'de mevcutta sadece Ankara Kalesi'nin altındaki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak bulunmaktadır. Ancak, son gelişmeler ışığında, TOKİ'nin öncülüğünde 81 ilde modern sığınaklar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu sığınaklar, savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi olağanüstü durumlar için tasarlanmıştır.